Круизная компания заплатит 120 тыс евро за посты в соцсетях
Круизный гигант предлагает работу мечты: 136 тысяч долларов (около 120 тысяч евро) за путешествия по миру и посты в социальных сетях, сообщает Insider, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Компания ищет сотрудника, которому будет выплачиваться зарплата за путешествия по миру на круизном лайнере.
Его задача - рассказывать о своих приключениях в соцсетях.
"Успешный кандидат получит необычайные впечатления от поездок в самые потрясающие места мира, включая Аляску, Японию, Дубай и страны Карибского бассейна. При этом он будет получать зарплату - шестизначную сумму", - пишет фотограф Русс Франсис, который получил такую работу ранее.
Правда, для соискателей обозначены ограничения. Вакансия открыта для граждан старше 21 года. Они должны опубликовать необычную историю путешествий, видео или фотографию в Instagram.
"Мы ищем человека, который не только жаждет приключений, но и обладает уникальной способностью запечатлеть момент и рассказать историю в социальных сетях", - сказал представитель круизной компании.
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