В Амстердаме произошла стрельба
7 февраля 2019 00:07 160
В Амстердаме произошла перестрелка около здания Центробанка Нидерландов. Об этом сообщает AT5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, в стрельбе принимали участие сотрудники полиции.
Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек.
При этом является ли погибший злоумышленником неизвестно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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