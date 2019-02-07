В Амстердаме произошла стрельба

В Амстердаме произошла перестрелка около здания Центробанка Нидерландов. Об этом сообщает AT5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в стрельбе принимали участие сотрудники полиции.

Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек.

При этом является ли погибший злоумышленником неизвестно.