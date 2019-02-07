Помпео допустил, что боевики "ИГ" переместятся из Сирии в Африку

Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" попытаются перебазироваться в другие страны из Сирии, где под их контролем практически не осталось территории, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помпео спросили в интервью телеканалу Fox Business, не опасается ли он, что боевики из Сирии перейдут в другие страны.

"Да, они попытаются это сделать. Они уже давно пытаются. Они попытаются переехать и обосноваться (в новых местах - ред.), будь то Африка или север Ливии", - сказал Помпео.

"Наша задача - не давать им получить территорию, поддерживать давление на них, уменьшать их финансовые возможности", - добавил он.

