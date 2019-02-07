В США настаивают на будущем Сирии без Асада

США по-прежнему "сложно представить", чтобы Башар Асад остался в будущем президентом Сирии, заявила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам очень сложно представить будущее Сирии, в котором Башар Асад может играть какую-либо роль", - сказала она в ходе телефонного брифинга.



"Наша текущая позиция - являясь донором номер один в отношении Сирии в гуманитарном аспекте, мы не будем делать ничего для реконструкции (инфраструктуры страны - ред.), которая бы укрепила режим, если не будет значительных политических уступок со стороны Асада", - добавила она.

Представитель администрации заявила, что США продолжают поддерживать женевский процесс под эгидой ООН, целью которого является диалог властей и оппозиции Сирии с целью определить послевоенное устройство страны.



США вскоре после начала конфликта в Сирии в 2010 году заявили, что не признают Асада лидером Сирии и требуют его ухода. Эта риторика смягчалась по мере того, как правительственные войска овладели большинством районов, прежде находившихся под контролем вооруженной оппозиции. В настоящее время оппозиция не претендует на свержение Асада военным путем.

