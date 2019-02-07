Турция выступила против зоны деэскалации в Сирии

7 февраля 2019 07:51

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти выступают против зоны деэскалации в Сирии, так как там могут укрываться курдские террористы. Слова министра передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти считают, что в зоне деэскалации находятся "террористы". В связи с этим Турция активизирует переговоры с США по сирийскому Манбиджу, сказал министр.

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