В строящемся здании в Сан-Франциско прогремел взрыв - ВИДЕО
7 февраля 2019 09:24 164
Взрыв произошел в строящемся трехэтажном здании в Сан-Франциско (штат Калифорния).
По предварительным данным, пострадавших нет, передает Fox.
Полиция и экстренные службы работают на месте взрыва и пожара на пересечении бульвара Гири и улицы Паркер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Проводится эвакуация жителей из близлежащих зданий.
Пятеро строителей, числившихся пропавшими после инцидента, обнаружены живыми и здоровыми, сказано в сообщении местной полиции.
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