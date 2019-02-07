В строящемся здании в Сан-Франциско прогремел взрыв - ВИДЕО

7 февраля 2019 09:24

Взрыв произошел в строящемся трехэтажном здании в Сан-Франциско (штат Калифорния).

По предварительным данным, пострадавших нет, передает Fox.

Полиция и экстренные службы работают на месте взрыва и пожара на пересечении бульвара Гири и улицы Паркер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Проводится эвакуация жителей из близлежащих зданий.

Пятеро строителей, числившихся пропавшими после инцидента, обнаружены живыми и здоровыми, сказано в сообщении местной полиции.

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В строящемся трехэтажном здании произошел взрыв газа и пожар

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