Женщина 10 лет удерживала сына в заточении в Египте - ВИДЕО

Полиция в Египте задержала женщину, удерживавшую 10 лет в заточении собственного сына, сообщает телеканал Al Arabia.

Жители одной из деревень провинции Гарбия, проходя мимо заброшенного дома, услышали жалобный плач. Пожилая женщина не дала им войти внутрь, поэтому они вызвали правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Приехавшие полицейские вывели из дома 17-летнего юношу, который громко плакал и мычал. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах слышно, как женщина громко кричит, а парень с бородой издает бессвязные звуки.

По данным телеканала, женщина оказалась матерью подростка, которая спрятала семилетнего мальчика 10 лет назад от родных умершего мужа. Она закрыла его в заброшенном здании, где он и провел все эти годы без солнечного и даже искусственного света. Оказалось, что она рассказывала родственникам, задающим вопросы, что он погиб в авиакатастрофе.

Обследовавшие пожилую мать врачи диагностировали у нее психические заболевания.

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