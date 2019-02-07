Крупный пожар на фабрике в Стамбуле - ВИДЕО

В Стамбуле в районе Санджактепе горит текстильная фабрика. Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

Все работники фабрики были эвакуированы, и по предварительным данным в результате пожара никто не пострадал.

Сообщается, что пожарным удалось частично локализовать пожар. Жители соседних зданий также были эвакуированы.

О причине пожара и о других деталях происшествия не сообщается.

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