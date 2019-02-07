На турецко-сирийской границе предотвращен теракт

На турецко-сирийской границе предотвращен террористический акт. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что теракт был предотвращен в результате спецоперации, проведенной полицией провинции Шанлыурфа.

Сообщается, что в результате операции было обнаружено 65 килограммов взрывчатых веществ и радиоустройство для дистанционного подрыва.

Сообщается также, что по предварительным данным теракт был спланирован членами террористической организации РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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