Парень с синдромом Дауна растрогал соцсети реакцией на сюрприз - ВИДЕО

В Саудовской Аравии женщины-сотрудницы одной из фирм решили удивить своего коллегу с синдромом Дауна, а в итоге удивили весь интернет.

Офисные сотрудницы подготовили для работника по имени Мамдух, имеющего вышеупомянутую генетическую особенность, импровизированную вечеринку по случаю его дня рождения, передает Day.Az со ссылкой на IslamNews.

Саудийки приготовили торт с надписью и подарки для Мамдуха, а затем позвали в кабинет его, ничего не подозревавшего.

Молодой саудовец со свойственной ему наивностью и искренностью отреагировал на сюрприз - стал размахивать руками, смеяться, поминать Аллаха и благодарить коллег за великодушие. Особенно он порадовался сладостям и футболке.

Реакция "солнечного" саудовца на сюрприз вызвала бурю эмоций в социальных сетях - сотни тысяч пользователей искренне умилялись, просмотрев видеоролик, а некоторые признались, что не смогли сдержать слез.

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