Девушка начала штрафовать парня за опоздания и вызвала негодование в сети

Пользовательница Reddit начала взимать плату со своего бойфренда за позднее возвращение домой. Своей историей она поделилась на портале и вызвала шквал негодования. Об этом пишет The Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Штраф за опоздание составляет 50 долларов. Плата взимается, если партнер не возвращается домой до четырех утра.

Пара живет вместе два года. Раньше девушка была домоседкой, но после смерти матери начала пить и посещать увеселительные заведения, где и познакомилась с будущим бойфрендом. Она вспоминает, что допоздна задерживалась в барах, могла забыть зарядить телефон, в результате чего молодой человек не мог с ней связаться и выходил из себя.

Ради партнера она бросила пить и сосредоточилась на доме, но тогда по наклонной пошел парень. "У него появились новые друзья, и теперь он задерживается каждые выходные до 3-5 утра, - жалуется она. - Я не спрашиваю, с кем он или чем занимается, когда он не дома. Я не беспокою его, пока он отсутствует. Я хочу, чтобы у него было личное пространство, потому что люди этого заслуживают. Но меня все еще беспокоит, что он опаздывает, из-за двойного стандарта, который он установил в наших отношениях".

Сожитель не пошел девушке навстречу после ее просьб и душевных разговоров. Тогда она решилась на крайние меры и начала его штрафовать.

Не все посетители Reddit поддержали ее. Многие отмечали, что такой способ не спасет их отношения. "Эта идея про 50 долларов - плохая. Похоже, что это будет порождать обиду, а не поощрять его возвращение домой вовремя", - пишут комментаторы.

Пользователи сочли, что проблема молодых людей глубже, чем кажется, и начали давать советы по отношениям. "Кажется, вы не можете должным образом передать свои чувства друг другу, или ему просто все равно, как вы себя чувствуете", - пришли к выводу они.

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