В Нидерландах таинственным образом погибли 20 тысяч морских птиц

У берегов Нидерландов загадочным образом погибло огромное количество морских птиц. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голландские ученые пытаются выяснить, что стало причиной массовой гибели 20 тысяч пернатых.

По одной версии, причиной смерти птиц могли стать 345 контейнеров, которые упали с контейнеровоза в море во время шторма, что привело к засорению береговой линии мусором, в том числе пластиковыми игрушками, полистиролом и обувью.

Кроме того, плохая погода также могла повлиять на режим кормления птиц, поскольку они слишком устают, чтобы есть и бороться со стихией. Но, по мнению Мардика Леопольда, эксперта по морским птицам, проблема тогда не была бы ограничена только голландским побережьем, поскольку Голландия - не единственная страна с суровым климатом.

Ученые планируют массовое вскрытие сотен мертвых птиц, чтобы оценить причину их смерти.

Десятки птиц были спасены, и о них заботятся в центрах, где кормят птиц через специальные трубки.

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