В Индии умер один из самых старых слонов в мире

Азиатская слониха, считавшаяся одним из самых старых представителей своего вида, умерла в возрасте 88 лет во вторник в штате Керала на юго-западе Индии, пишет издание Hindu. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета, самка азиатского слона по кличке Дакшаяни (Dakshayani) умерла во вторник в Тривандраме, столице штата Керала. Она была самым старым содержащимся в неволе слоном, принадлежавшим Совету Траванкора Девасвом в штате Керала. Ее пытались включить в список рекордов Гиннеса, однако попытки не увенчались успехом.

Издание отмечает, что департамент лесного хозяйства официально установил в 2007 году, что возраст слонихи на тот момент составлял 76 лет. В июле 2016 года совет Девасвом официально наградил ее титулом "Гаджа Мутхасси" (бабушка слонов). По этому случаю почта Индии выпустила специальную открытку.

По данным газеты, изначально слониха проживала в заповеднике слонов Конни, после чего ее приобрела королевская семья существовавшего тогда княжества Траванкор. Затем Дакшаяни была передана храму Тируваратту Каву, а впоследствии ее направили в храм Махадева в Ченгаллоре, штат Керала, где она проживала до последних дней своей жизни.

Хирург-ветеринар, наблюдавший за здоровьем слонихи в течение 10 лет заявил, что у нее не было серьезных проблем со здоровьем и потери аппетита в последние дни жизни. Однако в последние несколько месяцев диета слонихи включала ананасы и морковь для улучшения метаболизма.

Азиатские или индийские слоны являются вторым по величине наземным животным после саванного слона. На воле они доживают до 60-70 лет, а при содержании в неволе - до 80 лет.