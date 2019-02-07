Слоны помогли поймать тигра-людоеда - ВИДЕО

На юге Индии пойман тигр, которого подозревают в убийстве двоих человек. Об этом сообщает Newsflare.

Оба погибших жили в одной деревне. После двух нападений в течение четырех дней односельчане жертв потребовали у властей решить проблему. Они винили в произошедшем рост туризма, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Тигра нашли возле национального парка Нагархол в штате Карнатака. Семь дрессированных слонов окружили зверя, после чего ветеринар пустил в него дротик с транквилизатором. Затем на животное набросили сеть и заперли его в клетке. Его планируют перевезти в заказник.

Сотрудники лесного ведомства обнаружили, что у тигра деформирована нога. Это мешало ему охотиться и могло привести к тому, что он стал нападать на людей.

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