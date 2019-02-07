Китайский изобретатель продемонстрировал убойную силу самодельной «мини-Катюши» - ВИДЕО

7 февраля 2019 17:43

Житель Поднебесной год назад запечатлел испытания своей самодельной пятизарядной установки "класса земля - воздух - земля".

Пользователи сети оценили убойную мощь орудия, имеющего простейшее подающее и толкающее устройство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Примечательно, что поражение целей, которое можно услышать в сюжете, автор видеоролика, смастеривший пушку, решил не снимать.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
 

Нажмите на видео для просмотра:
Китайский изобретатель продемонстрировал убойную силу самодельной мини -

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az