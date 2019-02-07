Китайский изобретатель продемонстрировал убойную силу самодельной «мини-Катюши» - ВИДЕО

Житель Поднебесной год назад запечатлел испытания своей самодельной пятизарядной установки "класса земля - воздух - земля".

Пользователи сети оценили убойную мощь орудия, имеющего простейшее подающее и толкающее устройство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Примечательно, что поражение целей, которое можно услышать в сюжете, автор видеоролика, смастеривший пушку, решил не снимать.

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