В Абхазии проверяют данные об убийстве браконьерами краснокнижного леопарда

Министерство внутренних дел Абхазии проверяет информацию Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ об убийстве браконьерами краснокнижного леопарда в Гулрыпшском районе республики. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Ранее Всемирный фонд дикой природы России сообщил, что браконьеры в Абхазии убили выпущенного в 2016 году в Кавказском заповеднике самца краснокнижного переднеазиатского леопарда по кличке Килли. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по проверке этих данных и направить соответствующие запросы к профильным органам власти Абхазии о случившемся.



"По указанию министра внутренних дел Гарри Аршба на основании поступивших материалов Следственного управления МВД Абхазии начата проверка по изложенным фактам", - говорится в сообщении министерства.

Указывается, что заявление с просьбой провести проверку по данной информации поступило в МВД Абхазии от дирекции регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы России 6 февраля.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский подвид леопарда (кавказский барс) ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.