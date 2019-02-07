ФРГ не откажутся от оборудования Huawei

Правительство ФРГ не намерено отказываться от оборудования китайской компании Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G), но планирует существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине Германии.

По информации издания, такая договоренность была достигнута в среду на встрече главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна с представителями ряда германских министерств, в том числе МИД и МВД. Правительство ФРГ обсуждает вопрос участия Huawei во внедрении 5G на протяжении последних недель на фоне торгового конфликта между США и Китаем и опасений относительно кибербезопасности технологий, применяемых Huawei.

Правительственный источник рассказал Handelsblatt, что канцлер Ангела Меркель перед встречей Брауна с представителями министерств высказалась в целом против того, чтобы Huawei изначально был исключен из числа компаний, которые могут участвовать во внедрении систем мобильной связи пятого поколения.

Власти ФРГ договорились о создании "каталога безопасности", который должно доработать Федеральное сетевое агентство. Кроме того, Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) представит систему сертификации и лицензирования для компаний, которые примут участие в переходе на 5G. Такие меры регулирования, как предполагается, будут окончательно приняты до внедрения систем мобильной связи пятого поколения.

США и Huawei

31 января постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил Reuters, что Соединенные Штаты хотят, чтобы потребители покупали западную продукцию вместо товаров Huawei, поскольку у Вашингтона есть опасения относительно кибербезопасности технологий, применяемых китайской компанией.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.