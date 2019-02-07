Эрдоган заявил, что Турция и США успешно преодолели все трудности и испытания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успешном преодолении всех трудностей и испытаний в турецко-американских отношениях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, турецкий лидер сообщил в четверг в ходе выступления на американо-турецком совете в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал N-TV.

"Мы успешно преодолели все трудности и испытания в турецко-американских отношениях. Последняя инициатива [президента США Дональда] Трампа по Сирии сорвала планы тех, кто пытается нанести ущерб нашим отношениям", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция "рассчитывает на снижение пошлин США на импорт алюминия и стали из Турции".

Отношения между двумя странами резко обострились в прошлом году из-за решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. Еще одной проблемой в отношениях государств был вопрос соблюдения прав человека в республике и арест турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона. Последний вышел на свободу в октябре прошлого года, после чего атмосфера в отношениях между Анкарой и Вашингтоном начала нормализовываться.