Иран представил новую баллистическую ракету

8 февраля 2019 00:36

Иран представил новую баллистическую ракету "Дизфуль", дальность полета которой составляет одну тысячу километров, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщило агентство Fars.

Церемония прошла на подземном заводе по производству баллистических ракет для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) в присутствии командующего "стражей" Мохаммада Али Джаафари, отмечает агентство.

"В ходе церемонии <...> была представлена умная баллистическая ракета типa "земля - земля" "Дизфуль". Дальность полета этой ракеты составляет тысячу километров", - сообщило агентство Fars в своем твиттере.

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