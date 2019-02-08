В России перевернулся автобус с шахтерами, есть погибшие

В Кемеровской области перевернулся автобус, перевозивший работников шахты. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель "Распадской угольной компании".

Шесть человек погибли, еще 16 получили травмы. Как рассказали в региональном департаменте охраны здоровья населения, всех пострадавших госпитализировали: четверо в реанимации, а 12 - в состоянии средней тяжести.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, вахтовый автобус упал с высоты 40-45 метров.

Компания создала спецкомиссию для выяснения обстоятельств произошедшего.

Кроме того, региональное СУ СК начал доследственную проверку, в ходе которой выяснит, был ли исправен автобус и проходил ли водитель медосвидетельствование.

