В России перевернулся автобус с шахтерами, есть погибшие
8 февраля 2019 09:35 182
В Кемеровской области перевернулся автобус, перевозивший работников шахты. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель "Распадской угольной компании".
Шесть человек погибли, еще 16 получили травмы. Как рассказали в региональном департаменте охраны здоровья населения, всех пострадавших госпитализировали: четверо в реанимации, а 12 - в состоянии средней тяжести.
По данным источника агентства в экстренных службах региона, вахтовый автобус упал с высоты 40-45 метров.
Компания создала спецкомиссию для выяснения обстоятельств произошедшего.
Кроме того, региональное СУ СК начал доследственную проверку, в ходе которой выяснит, был ли исправен автобус и проходил ли водитель медосвидетельствование.
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