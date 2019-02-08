Трамп запретит телекоммуникационное оборудование Китая в беспроводных сетях США

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе подпишет распоряжение о запрете китайского телекоммуникационного оборудования в американских беспроводных сетях США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Politico, ссылаясь на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, американский лидер хочет подчеркнуть свою приверженность безопасности телекоммуникаций до Всемирного конгресса мобильной связи, который пройдет в Барселоне 25-28 февраля. Это одна из крупнейших выставок мобильной индустрии, в которой принимают участие операторы мобильной связи. Запрет вводится в рамках более масштабных усилий по защите США от киберугроз.

Издание отмечает, что президент давно откладывал подписание данного документа. Белый дом планирует таким образом послать сигнал, что кибербезопасность должна стать приоритетом для новых контрактов на передовые технологии. По мнению Politico, такое решение может серьезно ухудшить и без того напряженные американо-китайские отношения. Подготовка указа происходила на фоне обострившихся торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также взаимного введения импортных пошлин.