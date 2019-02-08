Несколько районов Рио-де-Жанейро смыло сильным наводнением - ВИДЕО

8 февраля 2019 10:06

Сразу несколько районов крупного бразильского города Рио-де-Жанейро смыло наводнением. За пару часов улицы превратились в стремительные грязевые потоки из-за ураганного ветра, ливня и оползней, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Стихия уносила в потоках воды и грязи мусорные баки, мотоциклы, автомобили и людей, которые не успели найти безопасное место.

На данный момент известно о шестерых погибших. Лужи в некоторых местах в высоту достигают больше метра и, судя по последней информации, циклон не собирается отступать.

Мэр города уже заявил, что не припомнит таких масштабных разрушений. Ущерб катастрофы еще предстоит подсчитать.

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Несколько районов Рио-де-Жанейро смыло сильным наводнением

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