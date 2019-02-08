Несколько районов Рио-де-Жанейро смыло сильным наводнением - ВИДЕО

Сразу несколько районов крупного бразильского города Рио-де-Жанейро смыло наводнением. За пару часов улицы превратились в стремительные грязевые потоки из-за ураганного ветра, ливня и оползней, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Стихия уносила в потоках воды и грязи мусорные баки, мотоциклы, автомобили и людей, которые не успели найти безопасное место.

На данный момент известно о шестерых погибших. Лужи в некоторых местах в высоту достигают больше метра и, судя по последней информации, циклон не собирается отступать.

Мэр города уже заявил, что не припомнит таких масштабных разрушений. Ущерб катастрофы еще предстоит подсчитать.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

