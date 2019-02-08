В Австралии парламентарии сменили пароли после "изощренной кибератаки"

Все депутаты федерального парламента Австралии были вынуждены сменить пароли после кибератаки на компьютерную сеть законодательного органа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает австралийский телеканал АВС.

Пока не установлено, была ли похищена какая-либо информация в результате атаки.

"У нас пока нет свидетельств, что речь идет о попытке повлиять на исход парламентских, электоральных или политических процессов", - говорится в заявлении спикеров обеих палат парламента.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительственные учреждения не подвергались атаке хакеров.

Источники сообщили, что действия хакеров носили "изощренный характер". По данным телеканала, компетентные органы проверяют причастность к атаке иностранного государства, в частности Китая.