В московском аэропорту пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово. Об этом, как передает Day.Az, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"Самолет столкнулся с мачтой городского освещения. По данному факту Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России проводит доследственную проверку", - сообщила Марковец.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.