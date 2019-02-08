Автовладелец, словно предчувствуя аварию, отъехал назад - ВИДЕО

8 февраля 2019 11:40

Житель Лос-Анджелеса в декабре прошлого года установил новый видеорегистратор в свой автомобиль и, не успев настроить реальную дату, запечатлел ДТП, по счастливому стечению обстоятельств, обошедшее стороной его транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов автора видеоролика, подъехав к перекрёстку, он решил проехать несколько метров назад, после чего на его глазах произошла авария с участием трёх автомобилей. "Почему я сдал назад? Я и сейчас не могу объяснить это. Можно сказать, что сработал инстинкт самосохранения на подсознательном уровне, который уберёг меня и мою машину от аварии", - написал в комментариях автор видеоролика.

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Американский автовладелец, словно предчувствуя аварию, отъехал назад

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