Таксист, спасаясь от вооруженных пассажиров, выпрыгнул на ходу - ВИДЕО
8 февраля 2019 12:45 204
Мужчина прыгнул под колеса автомобиля, чтобы спастись от людей с пистолетом. Трое мужчин вызвали такси, чтобы доехать из Кинешмы до Иванова. На вызов приехал 38-летний мужчина. В какой-то момент пассажиры приставили пистолет к голове таксиста, отобрали деньги и телефон, после чего приказали ехать. Таксист увидев другой автомобиль попытался спастись и выпрыгнул прямо к ним под колеса, после чего забрался в автомобиль. Сам момент спасения попал на видеорегистратор, передает Day.Az со ссылкой на ochevidets.ru.
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