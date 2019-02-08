Это видео стремительно набирает популярность в Сети - ВИДЕО

8 февраля 2019 14:04

Весенний фестиваль в Китае - один из самых крупных праздников планеты. Тысячи китайцев возвращаются на родину, чтобы отметить наступление нового года по Лунному календарю и во многих городах проходят грандиозные шоу. Предлагаю вам увидеть показательное выступление шаолиньской школы боевых искусств "Душа Шаолиня", которое поражает своей зрелищностью и слаженностью действий молодых людей, передает Day.Az.

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Нажмите на видео для просмотра:
Зрелищное поздравление с Китайским Новым годом от учеников шаолиньской школы боевых искусств

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