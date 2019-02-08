США испытали дальнобойную гаубицу - ВИДЕО

Американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров. Соответствующее видео опубликовано в Twitter военного полигона Юма (Аризона).

Defence Blog отмечает, что протестированное оружие является усовершенствованием последней версии самоходной гаубицы Paladin. Конструктивно артиллерийское орудие включает снаряд XM1113 и удлиненный ствол. Преимуществами гаубицы называются увеличенные дальность, скорострельность, летальность и надежность, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Для сравнения, российская 152-миллиметровая одноствольная самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" отличается максимальной дальностью стрельбы до 80 километров.

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