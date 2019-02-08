Девочка, переходившая дорогу, растрогала автомобилиста своей вежливостью - ВИДЕО

Житель провинции Гуандун (Китай), ехавший на машине домой, был приятно удивлён, увидев, какими вежливыми могут быть некоторые дети.

Маленькая незнакомка, собиравшаяся перейти дорогу по "зебре", кажется, засомневалась, пропустит ли её водитель, и, он, конечно же, притормозил - тем более, что обязан был это сделать, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А вот девочка не особенно размышляла, кто кому чем обязан - в благодарность она вежливо поклонилась автомобилисту, который позже признался, что был немало растроган этим милым случаем.

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