В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома извлечены тела 14 человек

В Стамбуле из-под завалов обрушившегося жилого дома спустя 45 часов был извлечен раненый 16-летний подросток.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az.

По его словам, из-под завалов доносятся голоса одной женщины и двух детей: "В целом, под завалами слышны голоса 5 человек. В настоящее время из-под завалов были извлечены тела 14 человек. В то же время было извлечено 13 раненых. Состояние двоих из них - тяжелое", - сказал С.Сойлу.

Отметим, что 6 февраля в Стамбуле в районе Малтепе обрушилось восьмиэтажное жилое здание.