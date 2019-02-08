Все дороги ведут в Дамаск - ТОЧКА ЗРЕНИЯ

15 марта этого года исполняется ровно 8 лет со дня начала внутреннего конфликта в Сирии, который вследствие вмешательства ряда стран привел к череде кровавых военных столкновений.

Хотя в первые годы военного конфликта Анкара в политическом плане активно поддерживала сирийскую оппозицию, в дальнейшем Турция изменила позицию в пользу Москвы. Впрочем, Москва тоже пошла на ряд уступок для Анкары в Сирии.

Военная операция "Оливковая ветвь", которая была успешна проведена со стороны ВС Турции, и соглашение по Алеппо, стали возможными в результате переговоров Анкары с Москвой.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут встречу в Сочи 14 февраля этого года.

Предстоящую встречу президентов Турции и РФ можно считать самым важным шагом, который определит дальнейший ход событий в Сирии.

На фоне ожидаемой встречи Эрдогана и Путина на повестке дня также остается вопрос касательно начала переговоров между Анкарой и Дамаском. Но президент Эрдоган в конце января этого года выступил с заявлением о том, что Турция не будет вести диалог на высшем уровне с Сирией. По его словам, Башар Асад является виновником гибели около миллиона невинных граждан.

При всем этом, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что отсутствие дипломатических связей между Анкарой и Дамаском не означает, что разведки двух стран не контактируют. Также стоить отметить, что до сих пор в Стамбуле существует консульство Сирийской Арабской Республики, то есть официального Дамаска.

Накануне в ряде иранских СМИ появилась информация о том, что Тегеран готов стать посредником между Анкарой и Дамаском, и представители разведслужбы Сирии и Турции провели ряд встреч в Дамаске.

Пока что официальная Анкара не прокомментировала информацию иранских СМИ, но даже если Анкара пойдет на диалог с Дамаском, посредником в переговорах станет не Иран: это произойдет только при посредничестве России.

Ожидается, что данный вопрос будет на повестке дня во время встречи Эрдогана и Путина. Что касается согласия Анкары на начало диалога с Дамаском, здесь многое будет зависеть от предложения России.

Если Москва даст полную гарантию того, что после вывода американских войск из Сирии отряды PYD/YPG покинут север Сирии, а также не будут представлять угрозу для Турции, то Анкара может обдумать этот вопрос.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend