В Дейр-эз-Зоре нашли массовое захоронение жертв террористов

Тела нескольких десятков сирийцев, ставших жертвами расправ террористов, обнаружены в пятницу в массовом захоронении на окраине города Эль-Маядин на востоке Сирии.

Как сообщил агентству SANA глава полицейского управления провинции Дейр-эз-Зор генерал Низар Хасан, в этом районе рядом со средневековой крепостью Эр-Рахба два года назад находилась военная база террористов из группировки "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все пленники были казнены террористами перед освобождением сирийской армии этого региона", - сказал генерал. По его словам, на месте бывшего лагеря "ИГ" обнаружены подземные укрытия и туннели, а также мастерская по производству боеприпасов.

Сведения о массовых захоронениях сирийских мирных граждан и военнослужащих поступили в октябре прошлого года из соседней провинции Ракка, где находился другой форпост "ИГ". В районе Эр-Рамта в глубоких траншеях были закопаны тела 4 тыс. человек.