США могут лишить Индию торговых преференций

Индия может потерять жизненно важную торговую концессию США, в соответствии с которой она пользуется нулевыми тарифами на экспорт в Соединенные Штаты на $5,6 млрд, в условиях растущего спора по поводу ее торговой и инвестиционной политики, пишет Reuters.

Попытка отменить обобщенную систему преференций для Индии, крупнейшего в мире бенефициара схемы, действующей с 1970-х гг., станет самой сильной карательной мерой, с тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность в 2017 г., пообещав сократить торговый дефицит США с крупными экономиками, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди привлек иностранные инвестиции в рамках своей кампании "Делай в Индии", чтобы превратить страну в производственный центр и предоставить рабочие места миллионам молодых людей, которые выходят на рынок труда.



Трамп, со своей стороны, настоял на том, чтобы американское производство вернулось в США в рамках его кампании "Сделаем Америку снова великой".



Толчком к последнему спаду в торговых связях стали новые правила Индии в области электронной коммерции, которые ограничивают возможности Amazon.com и поддерживаемого Walmart Flipkart вести бизнес на быстро растущем индийском онлайн-рынке, который к 2027 г. достигнет объема $200 млрд.



Это привело к тому, что мировые платежные компании, такие как Mastercard и Visa, должны переместить свои данные в Индию, а также к установке более высоких тарифов на электронные продукты и смартфоны, что негативно повлияло на обсуждение более широкого торгового соглашения, над которым последний год работали обе стороны.



Система преференций была привязана к торговому пакету, и поскольку эта сделка была отложена, Соединенные Штаты рассматривают возможность отмены или сокращения преференциального соглашения, заявили два источника, говоря на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.



По словам источников, торговый представитель США завершает рассмотрение статуса Индии как бенефициара системы преференций, и в течение следующих двух недель ожидается объявление о ее отмене.



Индия и США наладили тесные политические связи и отношения в сфере безопасности. Однако двусторонняя торговля, объем которой в 2017 г. составил $126 млрд, по общему мнению, достигает только четверти своего потенциала.



По словам чиновников, министр торговли США Уилбур Росс должен прибыть в Дели на следующей неделе, где, как ожидается, он заявит об опасениях по поводу политики электронной торговли и локализации данных.