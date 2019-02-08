Меркель опровергла слухи о разладе с Макроном

"Дух Ахенского договора жив", заявила немецкий лидер Ангела Меркель. Даже если Эммануэль Макрон отказался ехать в Мюнхен на конференцию по безопасности, это не значит, что они не собираются встречаться. Переговоров будет много, добавила немецкий канцлер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, ранее СМИ сообщили о ссоре Меркель и Макрона. Франция якобы выступила против проекта "Северный поток 2", что не понравилось Германии, пишет агентство ТАСС. Однако 8 февраля компромисс был найден: страны сформулировали Газовую директиву Евросоюза так, что она теперь устраивает всех.

"Ахенский договор" - это новый документ. Его подписали 22 января 2019 года. Из него следует, что Германия и Франция расширяют сотрудничество в области экономики, политики, безопасности, обороны, экологии, образования и много другого. Соглашение основано на "Елисейском договоре" 1963 года, который примерил две страны.