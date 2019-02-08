Умер известный британский актер

Британский актер Альберт Финни умер в возрасте 82 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что он скончался "после непродолжительной болезни в окружении самых близких".

Финни известен прежде всего благодаря таким фильмам, как "Том Джонс", "Эрин Брокович", "Крупная рыба", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Ультиматум Борна" и другие.

Впервые артист появился на экранах в 1960 году с небольшой ролью в фильме "Комедиант".