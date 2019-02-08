Почти 50 т гаджетов собрали в Японии для изготовления олимпийских медалей

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года собрали почти 50 т неиспользуемых электронных устройств для того, чтобы изготовить из извлеченных из них драгоценных металлов комплекты медалей. Об этом в пятницу на своем сайте сообщил оргкомитет Игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общенациональный сбор устаревших и неисправных электронных устройств, из которых извлекут драгоценные металлы для изготовления медалей, завершится 31 марта текущего года", - отметили организаторы, подчеркнув, что поставленные цели акции уже практически достигнуты. "Благодаря высокому уровню поддержки со стороны компаний и общества уже собранного количества [старых гаджетов] должно хватить", - указали они.

Более 47 тонн смартфонов, видеокамер, ноутбуков было собрано менее чем за два года. Для этого организовали по всей стране около 4 тыс. пунктов приема.

Для изготовления полного комплекта медалей необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов. В частности, уже на 100% выполнен план по извлечению бронзы - 2700 кг, на 85% по серебру - 3500 кг и на 94% по золоту - более 28 кг.

По словам организаторов, данный проект был запущен для вовлечения японского общества в подготовку Игр, а также для привлечения внимания к экологическим проблемам.