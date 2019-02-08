В Швеции арестовали причастного к похищению королевских регалий

Шведская прокуратура в пятницу арестовала подозреваемого в причастности к похищению и хранению похоронных регалий короля Карла IX, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Две королевские короны и державы, украденные в конце июля 2018 года из собора Стренгнес близ Стокгольма, были найдены 5 февраля. Неизвестный подбросил артефакты примерной стоимостью в 6,5 миллиона евро в мусорный контейнер в стокгольмском районе Окерсберга.

"В четверг вечером арестован подозреваемый в хранении краденого в период с 31 июля 2018 года по 5 февраля 2019 года. Подозревается также, что он причастен к возврату ценных регалий", - приводятся в сообщении слова представителя прокуратуры Исабель Бьюштен (Isabelle Bjursten).

Как сообщалось ранее, по делу также проходит 22-летний мужчина. Он подозревается в совершении самой кражи. Слушания по его делу были перенесены после того, как похищенные регалии нашлись.

