США активизируют усилия в Центральной Европе

Соединенные Штаты активизируют свои усилия по разным направлениям в Центральной Европе в противовес влиянию России и Китая, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео 11-15 февраля посетит Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.



"Мы пытаемся нарастить везде в Центральной Европе нашу дипломатическую, торговую, военную и культурную вовлеченность. Наша позиция в том, что это назрело и необходимо. Отчасти последние десять лет или около того был недостаток американского активного участия в Центральной Европе, что привело к возникновению вакуумов, которые Китай и Россия с радостью заполнили", - сказал дипломат.

Он отметил широкое присутствие китайской компании Huawei. По его словам, дипломатические усилия теперь будут направлены в том числе на то, чтобы "побороться за часть влияния", показав, что их европейские партнеры имеют альтернативы России и Китаю. В частности, речь идет об альтернативах в сфере поставок энергоресурсов, а также привлечения финансирования.

"Последний раз, когда госсекретарь США был в Братиславе, например, это было 20 лет назад. Если посмотреть на Францию, то за этот период госсекретарь совершил около 65-66 визитов туда. Владимир Путин появлялся в Венгрии дважды только в прошлом году, а последний раз, когда президент США был в Будапеште, это был 2006 год. Наш месседж: нам надо или проявляться, или ожидать поражения", - добавил дипломат.



Он отметил, что поездка Помпео будет 14-м визитом высокопоставленного представителя США в Центральную Европу за последние 12 месяцев.

"Мы пытаемся послать весомый знак нашим союзникам, равно как и противникам. Мы не во всем согласны с центральноевропейскими странами или с Венгрией, но мы считаем, что с союзниками надо обращаться как с союзниками и ожидать от них соответствующего поведения", - сказал представитель госдепартамента.

