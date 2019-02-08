В Индии полицейских вооружили рогатками для защиты туристов

Индийские полицейские, которые служат на территории Тадж-Махала, получили необычное оружие - рогатки, чтобы защищать туристов от нападений обезьян, сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом истреблять обезьян, которые регулярно нападают на туристов, нельзя: индийский закон об охране дикой природы запрещает причинять вред диким животным, поэтому полицейским разрешили использовать только рогатки, чтобы отгонять назойливых вредителей.

По данным полиции, в Агре живут около 10 000 обезьян, и приблизительно от 500 до 700 особей постоянно обитают в окрестностях Тадж-Махала, где питаются остатками пищи из мусорных контейнеров. Отчасти в том, что животные становятся все более агрессивными, виноваты и сами туристы: они заигрывают с обезьянами, подкармливают их, а когда еда заканчивается, пытаются их прогнать.

Ежемесячно фиксируется минимум два нападения животных на людей. В мае 2018 года жертвами стаи макак около Тадж-Махала стали два французских туриста, которые делали селфи, позже от укусов животных сильно пострадала британская туристка. В ноябре прошлого года обезьяна выхватила у местной жительницы грудного младенца, покусала его и бросила на крыше одного из зданий. Мальчик от полученных травм умер.

