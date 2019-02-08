Британец рассказал, как его тело шесть лет "поедало" себя изнутри

Житель Великобритании рассказал о продолжительной борьбе с расстройством пищеварения, из-за которого в течение шести лет организм мужчины "поедал" сам себя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2009 году Ли Бэйкеру диагностировали саркоидоиз, а спустя некоторое время у него развился диабет второго типа. Тогда же мужчина начал страдать от постоянных приступов рвоты, однако врачи не могли определить причину недомогания.

Постепенно Бэйкеру пришлось отказаться от всей твердой пищи, так как желудок не мог переварить ее. В течение шести лет весь его дневной рацион составляли несколько молочных коктейлей. Примерно за два года он похудел более чем на 60 килограммов и стал весить всего 50.

По словам жены Бэйкера, ее супруг стал похож на "скелет с кожей".

"Мои мышцы съедены. Мой жир тоже съеден болезнью до такой степени, что от меня просто ничего не останется" - так мужчина описывал свое состояние изданию Daily Mail.



В какой-то момент ему стало трудно ходить, мужчина начал падать в обморок от истощения.

Правильный диагноз удалось поставить после того, как супруга Бэйкера прочла статью про пищевые расстройства, в которой говорилось про похожие симптомы. Оказалось, что у мужчины гастропарез - заболевание, при котором снижается активность мышечного аппарата желудка и он не может нормально функционировать.

Бэйкеру установили гастроэнтеростимулятор, после чего состояние мужчины значительно улучшилось. Через некоторое время он смог снова есть твердую пищу.



"Первое, что я съел после операции, - это два кусочка тоста из больницы и персиковый йогурт. И хотя тост выглядел ужасно - он был самым вкусным в моей жизни", - рассказал Бэйкер.

За несколько недель после начала лечения ему удалось набрать около десяти килограммов. Кроме того, неожиданным "бонусом" стало избавление от диабета.

