Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания

8 февраля 2019 22:44

Японские ученые из университета Осаки провели эксперимент и выяснили, что рыбы могут узнавать свое отражение в зеркале, пишет газета Asahi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи рассказали, что поместили тропическую рифовую рыбку-губану в аквариум с зеркалом. Сначала рыба атаковала свое отражение, но через пять дней успокоилась и перестала обращать на это внимание.

Кроме того, ученые поставили метки на тела других четырех рыбок, прошедших предыдущий тест, и вновь поместили в аквариум с зеркалом. Три рыбы сразу стали оттирать от своего тела метки о дно.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что рыбы продемонстрировали вероятные признаки самосознания. По данным газеты, такими способностями обладают шимпанзе и дельфины.

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