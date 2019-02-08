Умер прототип персонажа фильма "Стражи галактики"

Умер енот по кличке Орео, ставший прототипом Ракеты из американского фильма "Стражи галактики", сообщила газета Daily Mail cо ссылкой на владельцев животного, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши сердца разбиты, поскольку мы потеряли нашего лучшего друга, нашего Стража Галактики, енота Орео. Орео ушел сегодня рано утром после очень короткой болезни", - цитирует газета заявление владельцев фермы, которое они опубликовали в Facebook 7 февраля.

Орео жил на ферме Quinta Layla в Португалии. Аниматоры студии Marvel выбрали его, чтобы уловить естественные движения и поведение животного.

Енот Ракета - персонаж из комиксов компании Marvel, которые легли в основу сюжета "Стражей галактики". В фильме умного енота, эксперта в тактике и меткого стрелка, озвучивал актер Бредли Купер.

