Десять футболистов погибло во время пожара на базе "Фламенго" - ФОТО

8 февраля 2019 22:26

Пожар на тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" унес жизни десяти молодых игроков. Огонь вспыхнул рано утром, когда игроки юношеской команды еще спали и разрушил здание, которое предназначалось для отдыха футболистов до 18 лет. Причина трагедии пока неизвестна, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тренировочный комплекс "Фламенго" располагается в окрестностях Рио-де-Жанейро. Он был открыт после реконструкции всего всего два месяца назад, несмотря на финансовые затруднения клуба, и предназначен специально для подготовки молодежи. На его территории находятся общежитие для молодых игроков, несколько полей, аквапарк, тренажерный зал, медицинский центр и мини-стадион.

"Фламенго" - один из главных футбольных клубов Бразилии. Команда ни разу в своей истории не покидала элитный дивизион и считается самой популярной в стране.

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