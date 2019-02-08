Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала"
Церемония вручения наград ФИФА The Best в 2019 году впервые пройдет в Милане (Италия). Мероприятие, на котором будут вручаться награды по итогам сезона, состоится в театре "Ла Скала" 23 сентября 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Напомним, что церемонии вручения наград ФИФА в 2017-м и 2018 годах проходили в столице Великобритании - Лондоне.
Приз лучшему игроку в 2018 году достался полузащитнику "Реала" и сборной Хорватии Луке Модричу. На прошедшем чемпионате мира он дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.
Лучшей футболисткой года была признана Марта из Бразилии. Она уже выигрывала эту награду в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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