Ле Пен назвала ошибкой решение Франции отозвать посла в Италии
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает "дипломатической ошибкой" решение Франции отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций. Такое мнение политик высказала в пятницу в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Отзыв французского посла в Риме является дипломатической ошибкой", - полагает Ле Пен. По ее мнению, "это решение противоречит интересам двух стран".
В четверг МИД Франции сообщил, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
На Бали британскую туристку осудили за пощечину офицеру
Массовая драка в российской колонии, ранены 15 осужденных
ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала"
Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания
Умер один из создателей "Золотого мяча" и Кубка европейских чемпионов
На Бали британскую туристку осудили за пощечину офицеру
Массовая драка в российской колонии, ранены 15 осужденных
ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
Ле Пен назвала ошибкой решение Франции отозвать посла в Италии
Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала"
Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания
Умер прототип персонажа фильма "Стражи галактики"
Астрономы впервые нашли соль в окрестностях новорожденной звезды
Путин уволил девять генералов
Совет ЕС сделал заявление по газовой директиве
Том Хэнкс готовит убойную экранизацию
Интернет-мемы могут взломать Android
Активность азербайджанской делегации в ПАСЕ взбесила Армению
В Индии полицейских вооружили рогатками для защиты туристов
Сумасшедшее предложение Хабибу и Федору - ВИДЕО
В Мексике 16 полицейских пострадали, спасая насильника от толпы
США активизируют усилия в Центральной Европе
В Швеции арестовали причастного к похищению королевских регалий
-
8 Фев. 08:07 5 786
-
8 Фев. 16:18 5 594
-
8 Фев. 16:52 4 283
-
8 Фев. 05:21 3 636
-
8 Фев. 13:52 3 160