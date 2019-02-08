Ле Пен назвала ошибкой решение Франции отозвать посла в Италии

8 февраля 2019 23:08

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает "дипломатической ошибкой" решение Франции отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций. Такое мнение политик высказала в пятницу в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отзыв французского посла в Риме является дипломатической ошибкой", - полагает Ле Пен. По ее мнению, "это решение противоречит интересам двух стран".

В четверг МИД Франции сообщил, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты".

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