ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
8 февраля 2019 23:31 140
Московский ЦСКА переиграл мадридский "Реал" в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 82:78 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Нандо де Коло, набравший 21 очко.
У гостей 20 баллов на счету Энтони Рэндольфа.
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
ЦСКА (Москва, Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17)Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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