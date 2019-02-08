ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги

Московский ЦСКА переиграл мадридский "Реал" в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 82:78 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Нандо де Коло, набравший 21 очко.

У гостей 20 баллов на счету Энтони Рэндольфа.

Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17)