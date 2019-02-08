Массовая драка в российской колонии, ранены 15 осужденных

8 февраля 2019 23:34

Конфликт между заключенными произошел в исправительной колонии №5 в Самаре в пятницу во время ужина, в результате легкие травмы получили 15 осужденных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате конфликта незначительные травмы (ссадины и ушибы) получили 15 осужденных, медицинская помощь оказана на месте", - сказал представитель УФСИН. По его словам, они не нуждаются в госпитализации.

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