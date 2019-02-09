Названа основная причина рака у мужчин

Основная причина появления рака у молодых мужчин - злоупотребление жареной пищей, мясом, выпечкой и некоторыми видами молочных продуктов. Об этом, ссылаясь на данные австралийских учёных, пишет "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как сообщает издание, исследователи изучали причины развития рака предстательной железы, который чаще других диагностируется у сильного пола. Они выяснили, что ключевую роль в появлении и агрессивном прогрессировании заболевания играло употребление большого количества насыщенных жирных кислот, которые содержатся в указанных ранее продуктах.

"В первых экспериментах мы показали, что жирные кислоты попадают в клетки рака простаты и увеличивают рост опухолей. Напротив, мы видели, что нормальные ткани предпочитали использовать сахарную глюкозу в качестве топлива для роста. Жирные кислоты попадают в клетки организма через транспортёр, тип выделенного канала в клеточной стенке. Нашим следующим шагом было генетически удалить транспортёр, чтобы увидеть, что произойдёт без него", - рассказал онколог Ренеей Тейлор.

Исследователи обнаружили, что удаление замедлило развитие рака на 30-50% по сравнению с другим образцом. Таким образом, специалисты выяснили, что суть лечения заключается в блокировке части переносчиков жирных кислот. Не всех, так как они нужны организму для поддержания нормальных функций в незлокачественных клетках.

Ранее немецкий онколог Михаэль Бауманн назвал способ предотвратить рак. По его словам, лучшая профилактика онкологии - здоровый образ жизни.