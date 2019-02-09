Туристы выжили после падения огромного кита
Во время экскурсии на каяках жители Великобритании попали под 30-тонного кита и чудом остались живы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Том Мустилл и его подруга Шарлотта поехали на экскурсию в США, чтобы изучить дикую жизнь млекопитающих. Они отправились в залив Монтрей на каяках - там лучше всего наблюдать за морскими животными.
Сначала все было спокойно и безопасно, но неожиданно на туристов вынырнул огромный 30-тонный кит. Он упал прямо на их лодку.
Британец объяснил, что очень испугался, когда увидел кита и начал грести прочь, но не успел отплыть на достаточное расстояние. Оба путешественника оказались в воде, а потом их вынесло на берег.
Том и Шарлотта чудом остались живы - от мощного удара пострадала только их лодка. Кит задел его пятиметровым плавником.
Названа основная причина рака у мужчин
На Бали британскую туристку осудили за пощечину офицеру
Массовая драка в российской колонии, ранены 15 осужденных
ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
Ле Пен назвала ошибкой решение Франции отозвать посла в Италии
Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала"
На Бали британскую туристку осудили за пощечину офицеру
Массовая драка в российской колонии, ранены 15 осужденных
ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
Ле Пен назвала ошибкой решение Франции отозвать посла в Италии
Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала"
Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания
Умер прототип персонажа фильма "Стражи галактики"
Астрономы впервые нашли соль в окрестностях новорожденной звезды
Путин уволил девять генералов
Совет ЕС сделал заявление по газовой директиве
Том Хэнкс готовит убойную экранизацию
Интернет-мемы могут взломать Android
Активность азербайджанской делегации в ПАСЕ взбесила Армению
В Индии полицейских вооружили рогатками для защиты туристов
Сумасшедшее предложение Хабибу и Федору - ВИДЕО
-
8 Фев. 08:07 5 812
-
8 Фев. 16:18 5 667
-
8 Фев. 16:52 4 310
-
8 Фев. 05:21 3 733
-
8 Фев. 13:52 3 294