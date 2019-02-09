Туристы выжили после падения огромного кита

9 февраля 2019 00:45

Во время экскурсии на каяках жители Великобритании попали под 30-тонного кита и чудом остались живы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Том Мустилл и его подруга Шарлотта поехали на экскурсию в США, чтобы изучить дикую жизнь млекопитающих. Они отправились в залив Монтрей на каяках - там лучше всего наблюдать за морскими животными.
Сначала все было спокойно и безопасно, но неожиданно на туристов вынырнул огромный 30-тонный кит. Он упал прямо на их лодку.
Британец объяснил, что очень испугался, когда увидел кита и начал грести прочь, но не успел отплыть на достаточное расстояние. Оба путешественника оказались в воде, а потом их вынесло на берег.
Том и Шарлотта чудом остались живы - от мощного удара пострадала только их лодка. Кит задел его пятиметровым плавником. 

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