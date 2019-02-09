Супруги отказались от детей ради спасения Земли
Супружеская пара из Колумбии стала причиной настоящей "войны" в соцсетях. А ведь они всего-то рассказали о своем решении никогда не становиться родителями, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Андрес Флу и Натали Гусман оставили запись в соцсети, отметив, что они хотят "поделиться большой радостью". "Мы никогда не станем родителями", - объявили миру супруги, сопроводив пост медицинским заключением о проведенной вазэктомии (стерилизации).
Многих это решение молодых людей поразило, некоторые комментаторы даже назвали их поступок ужасно глупым и необдуманным. Но нашлись и те, кто поздравил Андреса и Натали, отметив, что поддерживают их решение.
Сами супруги отмечают, что причиной такого решения стало не желание "иметь возможность всю жизнь развлекаться", а "вклад в сохранение планеты". Андрес и Натали говорят, что не хотят, чтобы их потомки имели отношение к перенаселению планеты.
"Уже сейчас Земля страдает от перенаселения. Люди повреждают планету, истощают ее ресурсы. Поэтому мы и приняли решение в связи с такой ситуацией, что не будем дарить жизнь еще одному человеку",- говорят молодые люди.
Правда, все-таки они признали, что и сама возможность жить только для себя им весьма импонирует.
"Мы сможем путешествовать налегке, ходить обнаженными по дому и делать множество других вещей, которые не могут делать семейные пары с детьми",- делятся Андрес и Натали.
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